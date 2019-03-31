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Elazığ, Bingöl ve Giresun'da sonuçlar kesinleşti

Yerel seçimlerin ardından açıklanan sonuçlara göre Elazığ, Giresun ve Bingöl'de AK Parti kazandı.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 21:28..
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Elazığ Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Şerifoğulları 71 bin 263, MHP adayı Bilal Çoban 60 bin 778 oy aldı.

GİRESUN'DA DA AK PARTİ

 

Giresun Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

 

Kesin olmayan sonuçlara göre, Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 296, CHP adayı Kerim Aksu 29 bin 985 oy aldı.

BİNGÖL'DE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Arıkan 18 bin 346, HDP adayı Hişyar Özsoy 14 bin 422 oy aldı.

 

 

 

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