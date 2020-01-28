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Elazığ depremi farkındalığı artırdı

Vatandaşın deprem çantasına olan talebi de artarken, olası bir deprem durumunda kullanılacak çantanın maliyeti ise 90 ila 400 lira arasında değişiyor.

DHA | 28.01.2020 - 11:45..
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Ülkemizde ve tüm dünyada sıkça yaşanmaya devam eden depremler can almaya ve hasar vermeye devam ederken, depremden en az hasarı alabilmek için bazı tedbirler alınması gerekiyor.

Bu tedbirlerden birisi de olası bir deprem sonrası, yardım ekipleri ulaşana kadar temel ihtiyaçlarımız için kullanabileceğimiz malzemelerin bulunduğu deprem çantası hazırlamak.

İlk 72 saatte hayat kurtarabilecek bu çantanın bir kişi için maliyeti ise içeriğine göre 90 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkabiliyor.

Elazığ depremi farkındalığı artırdı

"DEPREM ÇANTASI FİYATLARI 90 İLA 400 LİRA ARASINDA"

İş güvenliği malzemeleri satan Furkan Başaran, "Deprem çantası fiyatları 90 ila 400 lira arasında değişiyor. İçine koyacağınız ekipmanlar bu fiyatı arttırıyor ya da azaltıyor. Bir kişinin ihtiyacı olan çantanın fiyatı 90 liradan başlıyor. 90 lira olanın içinde kibrit, çok amaçlı çakı, fener, düdük, ilkyardım seti, su, eldiven ve maske bulunuyor. Kişi deprem çantasına ne ilave etmek istiyorsa, o çantaya kullanabileceğini düşündüğü malzemeleri kendisi de ilave edebilir. Son kullanma tarihi olduğu için elimizde çok fazla stok tutamıyoruz." dedi.

Elazığ depremi farkındalığı artırdı

"ELAZIĞ DEPREMİYLE RAĞBET ÇOK ARTTI"

İş güvenliği malzemeleri satan Burak Akay ise "İlk önce başlı başına bir ilk yardım setinin olması gerekiyor. En çok tozdan etkileneceğimiz için toz maskesinin olması gerekiyor. Yastığımız, battaniyemiz, içliğimiz, eldivenlerimiz, beremiz ve çorabımızın da olması gerekiyor. El fenerimizin muhakkak olması gerekiyor. Tek kullanımlık konservelerimiz, sularımız var. Baret ve yangına karşı korunak sağlamamız için ekstradan yangın battaniyemiz var. Acil durum düdüğümüzün de muhakkak olması gerekiyor. Tam paket olan deprem çantasını kullanıcılara sağlıyoruz. Son dönemde de Elazığ depremiyle rağbet çok attı.

Elazığ depremi farkındalığı artırdı


İLK 72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

En az 140 liradan başlayıp maksimum 250 liraya kadar çıkabiliyor. İki paket var; en düşük ve en yüksek. Şu paketimiz tam bir paket. Yeterince bir kişiyi dışarıda muhafaza edebilecek, kendini koruma altına alabilecek şekilde bütün ürünler mevcut. En düşük pakette de konserve, battaniye, su, el feneri ve ilkyardım çantası mevcut. Bu durumda ilk 72 saat hayat kurtaracak bir malzemeye sahip oluyoruz." dedi.

Elazığ depremi farkındalığı artırdı

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