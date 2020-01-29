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Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'ya yardım için toplanan miktarın yaklaşık 100 milyon lira olduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber | 29.01.2020 - 12:17..
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Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı

Geçtiğimiz hafta cuma akşamı, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Türkiye, adeta tek yürek oldu. Gerek SMS gerekse nakit olarak depremzedelere yardım aktı.

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem için toplanan yardım miktarını açıkladı.

Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı VİDEO

"100 MİLYON LİRA"

Bakan Soylu şunları söyledi; "Kızılay'a şu ana kadar gelen bağış tutarı 27.5 milyon lira. AFAD'a gelen SMS toplamı 27 milyon 652 bin lira, bankalara gelen taahhütlerle birlikte 72 milyon lira. Vatandaşımızın yaklaşık 100 milyon liraya yakın nakit desteği oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı.

Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı


YAŞ SEBZE, MEYVE VE İKİNCİ EL GİYSİ...

Dün anons ettim bugün bir kere daha söylemek istiyorum; ısıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında bir talebimizin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaş sebze, yaş meyve geliyor ama şu anda zaman açısından onları tüketmek için sıkıntımız var. İkinci el kullanılmış giysi gönderilmesi bizi zorluyor. Giysi gönderilebilir ama onlar da birinci el kışlık mont, kaban, kaşkol, kazak olursa biz bunları dağıtırız."

Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı


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