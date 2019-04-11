taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

Elazığ kuyuya düşen ineğin imdadına itfaiye yetişti

Kuyuya düşen bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.

İHA | 11.04.2019 - 18:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Elazığ’da merkeze bağlı Nurali köyünde kuyunun çökmesi sonucu inek içine düştü. Kuyuda mahsur kalan inek için sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi.

Elazığ kuyuya düşen ineğin imdadına itfaiye yetişti

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Olay yerine giden ekipler, ineğe halat bağlayarak kurdukları sistemle yukarı çekti.

Elazığ kuyuya düşen ineğin imdadına itfaiye yetişti

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi. 3 gün içerisinde ikinci benzer vaka olması nedeniyle, itfaiye müdürlüğü atıl durumdaki kuyular çevresinde tedbir alınması uyarısını yaptı.

Elazığ kuyuya düşen ineğin imdadına itfaiye yetişti

Elazığ kuyuya düşen ineğin imdadına itfaiye yetişti

Elazığ kuyuya düşen ineğin imdadına itfaiye yetişti




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

321
Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

178
AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

527
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

483
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

440
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

157
Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı

250
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir