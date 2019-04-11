Elazığ kuyuya düşen ineğin imdadına itfaiye yetişti

Elazığ’da merkeze bağlı Nurali köyünde kuyunun çökmesi sonucu inek içine düştü. Kuyuda mahsur kalan inek için sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi.
KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ
Olay yerine giden ekipler, ineğe halat bağlayarak kurdukları sistemle yukarı çekti.
Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi. 3 gün içerisinde ikinci benzer vaka olması nedeniyle, itfaiye müdürlüğü atıl durumdaki kuyular çevresinde tedbir alınması uyarısını yaptı.