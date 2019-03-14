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Elazığ ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Elazığ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 14.03.2019 - 21:31..
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Elazığ ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, ruhsatsız av tüfeği, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, Diyarbakır'da 2, Karakoçan'da ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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