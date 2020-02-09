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Elazığ ve Malatya için 96 milyon TL toplandı

AFAD, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyalarında toplam 96 milyon 173 bin 557 lira yardımın toplandığını açıkladı.

AA | 09.02.2020 - 17:07..
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24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölge insanının hayatını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklama yayınladı.

17 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bölgede büyüklüğü 4 üzerinde 25, toplamda 2 bin 340 artçı deprem meydana geldiği aktarılan açıklamada, hastanelere başvuran 1631 kişiden 1614'ünün taburcu edildiği, biri yoğun bakımda 17 kişinin de tedavisinin sürdüğü hatırlatıldı.

TOPLAM 96 MİYON LİRA TOPLANDI

Açıklamada, bölgede ihtiyaçlarının karşılanması için Elazığ Valiliğine 25 milyon, Malatya Valiliğine 20 milyon lira olmak üzere toplam 45 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiğine dikkat çekilerek, "Milletimizin yoğun ilgisiyle devam eden Elazığ ve Malatya yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 256 bin 517 lira, SMS sisteminde 27 milyon 917 bin 40 lira olmak üzere toplam 96 milyon 173 bin 557 lira yardım toplanmıştır. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 4 bin 545 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 14 bin 778 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Malatya'da 907 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 3 bin 885 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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