Elazığ ve Malatya'daki hasarlı evler için kira yardımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri basın toplantısı ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

KİRA YARDIMLARI HEMEN YAPILACAK

Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı tüm binaların Bakanlık tarafından taranacağını aktaran Bakan Soylu, hasar gören tüm evler için kira yardımı yapılacağını söyled. Bakan Soylu, "Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır." dedi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Elazığ'da 4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldiğini dile getiren Soylu, "O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor. Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir." dedi.

'YARDIMLARI AFAD ARACILIĞI İLE YAPIN' UYARISI

Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk edildiğini aktaran Soylu, "6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık. Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." şeklinde konuştu.