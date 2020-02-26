Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, Elazığ ve Malatya'ya yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve AFAD iş birliği ile Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar bölgeye 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım ödeneği gönderildiği belirtildi.

Bölgede, 48 bin 140 depremzedeye günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımının kesintisiz sürdüğü belirtilen paylaşımda, Elazığ'da 4 bin 806, Malatya'da ise 416 depremzedeye konteyner dağıtıldığı kaydedildi.

Ayrıca bölgeye yapılan yardımlar kapsamında 29 bin 934 çadır, 28 bin 909 ton kömür, 72 bin 417 yatak, 199 bin 404 battaniye, 483 ton odun, 48 bin 690 soba ve ısıtıcı, 113 bin 771 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet ile 166 bin 84 paket hijyen malzemesi ve bebek bezinin depremzedelere dağıtıldığı vurgulandı.