Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar hüzünlendirdi

Elazığ'da meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere pek çok şehirde etkisi hissedilen depremden etkilenen depremzedelere yardım eli uzatmak için Ataşehir tek yürek oldu.

Ataşehir Belediye Birim Müdürleri, Ataşehir Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve gönüllüler bir araya gelerek deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanması, ayrıştırılması, paketlenmesi ve ulaşımının sağlanması için seferber oldu.

Belediyenin ve vatandaşların desteğiyle toplanan malzemeler hızlı bir şekilde depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

"KEŞKE DAHA FAZLA İMKANIMIZ OLSAYDI ÖZÜR DİLERİZ"

Ana toplanma noktası Erdal Eren Kültür Merkezi olan çalışmalarda, ihtiyaç malzemelerden iki paket içinde çıkan not ise duygulu anlara sebep oldu. Notlarda yazılı olan “Keşke daha fazla imkanım olsaydı da daha çok şey gönderebilseydim, özür dilerim. Yüreğim, kalbim, ruhum sizinle. Hepsi geçecek emin olun, hiçbir şey olmazsa sabah olur” yazıyordu.

Battaniye, elbise, mont, eldiven, bere, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, mama gibi ihtiyaç duyulan tüm malzemeler toplanarak; ayrıştırılıp, kutulara konularak gönderildi. Yardım çalışmalarında hiç kullanılmamış veya temiz ve kullanılabilecek durumda olan malzemeler toplanırken, kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm için ayrıştırılıyor.