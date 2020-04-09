Elazığ'da 14 kişi koronavirüsü yendi

1 Türkiye'de koronadan 96 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre koronadan 96 kişi daha hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi.

2 İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi Koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavisi tamamlanan asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu, iyileşmesinin ardından işine döndü.

3 İngiltere'de koronadan 881 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu.

4 İpsala'da 760 bin tıbbi maske ele geçirildi Fransa'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramalarda binlerce maske ve dezenfektan bulundu.

5 Defne Samyeli evden çıkmıyor Uyarıları dikkate alarak evinden çıkmayan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından, selfie yaptığı fotoğrafını paylaştı.

6 Gezi davası savcısı beraat kararını istinafa taşıdı Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığa verilen beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, istinaf başvurusunda bulundu.