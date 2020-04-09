Elazığ'da 14 kişi koronavirüsü yendi

Elazığ'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Tedavileri başarıyla tamamlanan hastaların hepsi, bugün taburcu edildi.
ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE TABURCU OLDULAR
Tedavi gördükleri hastanelerde taburcu olan hastalar, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.
"TÜM SAĞLIK PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Vali Çetin Oktay Kaldırım, 14 kişinin taburcu olmasının ardından sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "14 hastamız bugün itibariyle tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.