Elazığ'da 150 dönümlük alan yandı

Palu ilçesi Yukarı Mezra mevkisinde tarlası bulunan bir çiftçi, hasadın ardından anızları temizlemek için ateş yaktı.

150 DÖNÜMLÜK ARAZİYE YAYILDI

Ateşin diğer tarlalara sıçramasıyla birlikte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 150 dönümlük araziye yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Palu ve Kovancılardan itfaiye ekipleri sevk edildi.

AĞAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Vatandaşlarında yardımı ile kontrol altına alınan yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 10 ton saman kullanılmaz hale gelirken tarla kenarlarında bulunan ağaçlarda zarar gördü.