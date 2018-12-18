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Elazığ'da 16 saatlik bebeğe 2 saatlik operasyon

Yemek borusu olmadan doğan bebek, 2 saatlik operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

AA | 18.12.2018 - 17:53..
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yemek borusu olmadan doğan 16 saatlik bebeğe ameliyatla yemek borusu takıldı.

Elazığ'da özel bir hastanede dünyaya gelen, yapılan tetkiklerinde yemek borusu (özefagus) olmadığı saptanan 2 kilogram ağırlığındaki kız bebek Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bebek, Çocuk Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Fikret Ersöz ve Op. Dr. Alpaslan Hanbeyoğlu tarafından ameliyat edildi.

Elazığ'da 16 saatlik bebeğe 2 saatlik operasyon

8 GÜN SONRA AĞZINDAN BESLENMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 2 saat süren operasyonla, yeni yemek borusu takılan ve nefes borusunun yemek borusuna olan bağlantısı ayrılan bebek, ameliyattan 8 gün sonra ağızdan beslenmeye başladı.

Başhekim Prof. Dr. Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta hizmete açılan hastanenin kaliteli sağlık hizmetini sürdürdüğünü söyledi. Bu kapsamda hastanelerine sevk edilen bebeğe yemek borusu takıldığını dile getiren Öztürk, "Hastanemizde bu alanda yapılan ilk ameliyat." dedi.

Elazığ'da 16 saatlik bebeğe 2 saatlik operasyon

"BU DURUM 4- 5 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜR"

Op. Dr. Ersöz, kız bebeği doğumdan 16 saat sonra ameliyata aldıklarını belirterek, ameliyatın başarılı geçtiğini aktardı. "Hastamız 8'inci günde ağızdan beslenmeye başladı." diyen Ersöz, bebeğin şu anda herhangi bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi.

Ersöz, "Bebek anne karnındayken bebeğin yemek borusunda oluşan doğumsal bir kusur. 4-5 bin doğumda bir görülür." diye konuştu.

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