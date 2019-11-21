Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Microsoft'tan yapılan açıklamada, yeni nesil Xbox oyun konsolunun PlayStatioın 5'ten daha iyi olacağı vurgulandı.

Microsoft, Xbox Scarlett'in PlayStation 5'i yeneceğini iddia etti

Burdur’da birbirine benzer otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazaları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da hızını alamayan sürücü araca çarptı

Pendik'te hızlı bir şekilde seyir halindeyken duramayan sürücü diğer araca çarptı. Sürücülerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.