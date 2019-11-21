Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları devam ediyor...
171 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin çalışmasında, belirlenen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde, torbalarla 171 kilogram kaçak tütünün bulunduğu belirtildi.
2 ŞÜPHELİ İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Tütüne el konulurken, araçta bulunan Z.Ç. ve E.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ekiplerin kaçakçılığı bitirme konusunda gece gündüz çalışmasını sürdürdüğü de bildirildi.