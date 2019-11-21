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Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 171 kilogram kaçak tütün bulundu. 2 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

İHA | 21.11.2019 - 09:21..
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Elazığ'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları devam ediyor...

171 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin çalışmasında, belirlenen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde, torbalarla 171 kilogram kaçak tütünün bulunduğu belirtildi.

Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi

2 ŞÜPHELİ İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Tütüne el konulurken, araçta bulunan Z.Ç. ve E.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerin kaçakçılığı bitirme konusunda gece gündüz çalışmasını sürdürdüğü de bildirildi.

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