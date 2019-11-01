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Elazığ'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Yapılan operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün yakalanırken bir kişi de gözaltına alındı.

İHA | 01.11.2019 - 13:05..
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

2 TON TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında kente yüklü miktarda kaçak tütün geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ’da jandarma 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirdi VİDEO

İŞLEM YAPILDI

Şüpheli K.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasın Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçundan adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

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