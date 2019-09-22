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Elazığ'da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Yapılan kontroller sırasında bir araçta yapılan arama yapıldı. Araça 20 bin adet uyuşturucu hap yakalandı.

İHA | 22.09.2019 - 15:34..
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu plakası belirlenen bir aracı takibe alarak kontrol noktasında durdurdu.

20 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP

Otomobilde yapılan aramada arka bagajda gizlenmiş satışa hazır 20 poşette yaklaşık 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Piyasa değeri 140 bin lira olan haplarla ilgili araçta bulunan H.B. ve M.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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