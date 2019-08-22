Elazığ'da 3 çocuk annesi cinayetine 2 tutuklama

Geçtiğimiz günlerde 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Kebire Atanmaz, silahla vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında ise cinayet olayıyla ilgili şüpheliler M.Ş., Ö.C. ve S.C. gözaltına alınırken bir de silah ele geçirildi.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan zanlılar jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ş. ile Ö.C. tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.