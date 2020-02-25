taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.083
Euro
6.6049
Altın
1633.76
Borsa
114789.21
Gram Altın
322.88
Bitcoin
58932.08

Elazığ'da 500 depremzedeye anahtarlar verildi

Depremzedeler, kendileri için geçici barınma yeri olarak inşa edilen konteyner kentte anahtarlarını aldı.

DHA | 25.02.2020 - 09:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları seferber oldu.

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -3

Bu kapsamda AFAD, Elazığ'daki depremzedelerin geçici olarak barınmaları amacıyla Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 806 konteyner kurulması için çalışma başlattı.

Depremzedeler için Doğukent Mahallesi'nde kurumu tamamlanan 900 konteynerden 500'ünün yerleşimine başlandı. Diğer konteynerlere yerleşimin sağlanması için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

EŞYALAR AFAD TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Konteyner kentin kurulduğu bölgede sosyal alanlar da oluşturulurken, konteynerlere yerleşen depremzedelerin eşya ihtiyaçları ise AFAD tarafından karşılanıyor.

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -2

ANAHTARLAR TESLİM EDİLDİ

Depremde evi hasar gören eşi ile 4 çocuğuyla birlikte konteyner kente yerleşen Yunus Koç, geçici olarak konaklanacakları konteynerin anahtarını teslim aldı. Koç, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:  
"Deprem olduğundan şimdiye kadar devletimiz ailemle birlikte bize çok iyi baktı, Allah devletimize zeval vermesin. Dün konteynerin anahtarını teslim aldık, konteynerimiz güzel ve bize yetiyor. Temizdir, çadırdan ve dışarıdan kalmaktan çok iyidir. Büyüklerimizden Allah razı olsun."

"DEVLETİMİZ YANIMIZDA"

Yunus Koç'un eşi Arzu Sarıboğa Koç ise jandarmanın yardımıyla konteynere yerleştiklerini ifade ederek, "Komutanlar bizi alıp getirdi, eşyalarımızı araçlar getirdiler. Sağ olsunlar her şeyi devlet yaptı. Özellikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 4 çocuğumla burada yaşıyorum, devletimiz yanımızda, biz başkasından medet beklemiyoruz" dedi.

Eşiyle birlikte konteynere yerleştirilen Musa Tağgür, depremin ardından çadırda yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti. Tağgür, "Evimiz ağır hasar aldı depremde, 20 gün boyunca bazen çadırda, bazen de akrabalarımızda kaldık. Allah'a şükür şimdi buradayız, dün bize teslim ettiler, taşındık ve yerleştik. Şu anda memnunum. Çünkü 20 gün boyunca ne zorluk çektiğimi ben biliyorum. O yüzden Allah büyüklerimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan ve bakanımızdan razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -1

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -4

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -5

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -6

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -7

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -8

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -9

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı -10

İlginizi Çekebilir
İzmir'deki ahşap evde yangın
Konak ilçesinde, 2 katlı bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, yangın sonrası can kaybı yaşanmadı.
Elektronik sigara ithalatı yasaklandı
Elektronik sigara ve bunlarda kullanılan mamuller ile elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildi.
Adanalılara şırdan yetmedi
Şırdanın fiyatı 12 TL'ye kadar yükseldi. Piyasada kesimin azalması nedeniyle şırdan kıtlığı başladı.
Perinçek ile Saymaz arasında PKK-FETÖ tartışması
Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca ikili arasında tartışma yaşandı. Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
57
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
169
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
36
MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir
MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir
87
Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti
Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti
7
Eskişehir'de bir kadın, nişanlısının boğazını kesti
Eskişehir'de bir kadın, nişanlısının boğazını kesti
60
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor
36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir