taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9437
Euro
6.6311
Altın
1284.54
Borsa
94828.68
Gram Altın
245.061

Elazığ'da 510 konut ve iş yeri için tahliye kararı

Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski bulunan 510 yer için tahliye kararı çıktı.

İHA | 26.04.2019 - 16:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

wf

Elazığ Valiliği, Maden ilçesinde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278’i konut ve 232’isi iş yeri olmak üzere toplam 510 yerde tahliye işlemi başlatıldığını bildirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Elazığ Valiliği açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlatılan Maden ilçemiz Camiikebir Mahallesi’ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporuna istinaden İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Maden ilçemizde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278 konut ve 232 iş yerinde bugün itibariyle tahliye işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda tahliye edilen vatandaşlarımıza barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra afete maruz bölgede kalan ilçe kaymakamlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye lojman ve iş yerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Havalimanında personele saldıran kadın

Havalimanında personele saldıran kadın

240
Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

412
Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

231
Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

432
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

59
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

256
Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir