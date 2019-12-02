Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye genelinde kaçak göçmenlere karşı operasyonlar, tüm hızıyla devam ediyor.
2 ARAÇ DURDURULDU
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ-Diyarbakır karayolunda yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine 2 araç durduruldu.
8 KİŞİ YAKALANDI
Araçlarda yapılan aramalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Mısır uyruklu 8 kişi yakalandı.
KAÇAK GEÇİŞLERİ ORGANİZE EDEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA
Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla şüpheliler M.B. ve M.A. ise gözaltına alındı.