Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye genelinde kaçak göçmenlere karşı operasyonlar, tüm hızıyla devam ediyor.

2 ARAÇ DURDURULDU

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ-Diyarbakır karayolunda yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

8 KİŞİ YAKALANDI

Araçlarda yapılan aramalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Mısır uyruklu 8 kişi yakalandı.

KAÇAK GEÇİŞLERİ ORGANİZE EDEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla şüpheliler M.B. ve M.A. ise gözaltına alındı.