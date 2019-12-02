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Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan iki araçta, 8 kaçak göçmen tespit edildi.

DHA | 02.12.2019 - 15:04..
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Türkiye genelinde kaçak göçmenlere karşı operasyonlar, tüm hızıyla devam ediyor.

2 ARAÇ DURDURULDU

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ-Diyarbakır karayolunda yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

8 KİŞİ YAKALANDI

Araçlarda yapılan aramalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Mısır uyruklu 8 kişi yakalandı.

KAÇAK GEÇİŞLERİ ORGANİZE EDEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla şüpheliler M.B. ve M.A. ise gözaltına alındı.

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