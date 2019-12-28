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Elazığ'da alkollü şahıs babasını ve komşularını bıçakladı

Elazığ'da alkollü kişi tartışığını babasını bıçakladıktan sonra annesinin komşularına kaçtığı düşünerek ikametin kapısını kırarak içeri girdi. Saldırgan kişi komşusunu da yaraladı.

İHA | 28.12.2019 - 08:02..
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Elazığ'ın Rüstem Paşa Mahallesi Dede Korkut Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada, alkollü bir şekilde eve gelen E.T. (37), anne ve babası ile tartıştı.

KOMŞUSUNUN KAPISINI KIRDI

Daha sonra eline bıçak alan E.T. babasını kolundan yaraladı, bu sırada anne evden kaçarak bodruma saklandı. Şüpheli E.T., annesinin alt komşularına sığındığını zannederek onların kapısını kırıp içeri girdi.

Elazığ'da alkollü şahıs babasını ve komşularını bıçakladı

2 KOMŞUSUNU YARALADI

İçeride evdekilerden birini kolundan bıçaklayarak yaralayan şahıs, arbede de bir kişinin de kolunun kırılmasına neden oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin durumdan haberdar olması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli E.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da alkollü şahıs babasını ve komşularını bıçakladı

TUTUKLANDI

Yaralanan baba ile 2 komşu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheli E.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da alkollü şahıs babasını ve komşularını bıçakladı

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