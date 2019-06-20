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Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti

Kentte ilk defa bu kadar yoğun şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler ve sokaklar gelen sel ile suyla doldu. Sel dolayısıyla yürüyemeyen yaşlı vatandaşlara, gençler yardımcı oldu.

İHA | 20.06.2019 - 18:33..
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Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış ve dolu Elazığ’da yaklaşık 1 saat etkili oldu.

CADDELER SU İLE DOLDU

Kentte ilk defa bu kadar yoğun şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler ve sokaklar gelen sel ile suyla doldu. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle seyir ederken, bazıları bekledi.

Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti

Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti ViDEO

BOTLA KURTARILDI

Kentteki bulunan Çayda Çıra ve İstasyon alt geçidi ise su ile doldu. Su dolan istasyon alt geçitte pikap içinde baba ile 10 yaşlarındaki oğlu mahsur kaldı. Olay yerine Emniyet Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan baba oğul yapılan çalışmayla polis dalgıç timi ve AFAD ekibi tarafından botla kurtarıldı.

Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti

ARAÇLAR KÖPRÜ GÖREVİ YAPTI

Öte yandan yolların su dolması nedeniyle bazı araçlar vatandaşlar için köprü görevi gördü. Elle itilen bir araca binenler kaldırıma geçmesi ise dikkat çekti. Yine bir hafif ticari aracın çift kapısı açılarak, bir iş makinesinin de kepçesi yola indirilerek vatandaşların geçişine kolaylık sağladı.

Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti

4 MEVSİM YAŞANDI

Yağan yağmurun son yıllarda görülmemiş en büyük felaketlerden biri olduğunu dile getiren Ahmet Erhan, “Bugün adete dört mevsimi birden yaşadık. Sabah üzeri bayağı sıcak olmasına rağmen öğleden sonra dolu ile birlikte çok şiddetli yağmur yağdı. Alçakta kalan yerleri, bodrum katlarını sular bastı. Özellikle alt geçitler, tamamen kullanılamaz hale geldi. Allah, afetinden esirgesin.” dedi.

Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti

BU KADAR AŞIRISI HİÇ OLMADI

Daha önceki dönemlerde böyle aşırı yağışın olmadığını aktaran Celalettin Demir ise "Bu yağmurun yağması Allah’ın takdiri ilahisidir. Yazın da yağar kışın da. Allah afet vermesin. Neticede bu mevsimde çok beklenen bir şey değil. Yağan yağışlar normaldir, berekettir. Daha önceki dönemlerde o kadar aşırı olmamasına rağmen mevsimsel olarak yağışlar olmuştu.” ifadelerini kullandı.

Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti

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