Elazığ'da annesini darbeden şahıs tutuklandı

2 gün önce Elazığ'ın Kültür Mahallesi'nde, 58 yaşındaki anne H.G. oğlu F.G.tarafından darbedilerek hastanelik oldu.
TUTUKLANDI
Olayın polise intikal etmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaparak şüpheli F.G'yi yakaladı. Emniyette kasten yaralama suçundan ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORDU
Oğlundan 2 yıldır şiddet gördüğünü belirten anne H.G, bir süre sığınma evinde kaldığını dile getirdi.
Oğlu tarafından darbedilen anne yaşadıklarını anlattı VİDEO