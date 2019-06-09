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Elazığ’da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki adama, hafif ticari araç çarptı. Şahsa çarptığını fark eden sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi.

İHA | 09.06.2019 - 08:45..
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Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 17’inci kilometresi Bekçitepe köyü mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özgür Okuyucu’ya (33), M.S. idaresindeki 23 DD 509 plakalı hafif ticari araç çarptı.

SÜRÜCÜ SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Şahsa çarptığını fark eden sürücü, durumu sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Okuyucu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Elazığ’da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okuyucu’nun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ’da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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