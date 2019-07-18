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Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız yangını

Elazığ'ın Mollakendi beldesinde çıkan anız yangında, bin 500 dönümlük arazi zarar gördü.

AA | 18.07.2019 - 20:46..
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elazığ

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Doğankuş köyünde çıkan anız yangını hasadı tamamlanan buğday tarlalarındaki sapları tutuşturdu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabası sonucu söndürülen yangında, hasadı yapılmış tarladaki saman yığınları ile bağ ve bahçelerin de bulunduğu bin 500 dönüm arazi zarar gördü.

Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Muhammet Enis Doğan'ın makam aracı da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

RÜZGAR İLE YAYILDI

Köy sakinlerinden Engin Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araziden dumanların çıktığını görür görmez itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirtti.

Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığını ifade eden Tanrıverdi, "Yangın nedeniyle yetkililer gelip hasar tespiti yaptı. Devletimizin, köylünün bu zararını karşılayacağını düşünüyoruz. Ekinin çıktığı tarlalar, köylünün kış için biriktirdiği samanlar ile bağ ve bahçelerdeki çok sayıda ağaç da yandı." dedi.

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