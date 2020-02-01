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Elazığ'da bin kapasiteli konteyner kent

Depremzedeler için kent merkezinde bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor.

DHA | 01.02.2020 - 19:03..
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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacını gidermek için Elazığ merkezde ilk etapta bin konteynerin yer alacağı kent kuruluyor.

85 DÖNÜMLÜK ARAZİYE KURULACAK

Elazığspor tesislerinin yanındaki 85 dönümlük alan üzerine kurulacak konteyner kent için iş makinaları hummalı bir çalışma yürütüyor.

Zemin iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki Salı günü tamamlanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurulacak konteyner kent ile ilgili, "Konteyner eksiğimiz yok. Boş konteyner kentlerimiz var. O konteyner kentleri alıp, buraya getirme fırsatına sahibiz. Yeni konteynerlerimiz var. Her birini planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -1


Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -2

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -3

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -4

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -5

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -6

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -7

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -8

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor -9

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