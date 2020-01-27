taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9508
Euro
6.558
Altın
1581.17
Borsa
120213.58
Gram Altın
302.423
Bitcoin
51810.06

Elazığ'da binalardan kolon örnekleri alınıyor

Deprem bölgesinde risk ölçümü için analizlerde bulunan ekiplerin yapılardan aldıkları örnekler, binaların yıkılmamasının mucize olduğunu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 17:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce Mustafa Paşa ilçesindeki 5 katlı bir binada, hasar tespit edildi. Bina, yıkılma riskine karşı boşaltıldı.

Kentsel dönüşüm için incelemelerde bulunan ekipler, risk ölçümü için riskli binalardan yapı örnekleri alıyor.

Elazığ'da binalardan kolon örnekleri alınıyor

KAROT TESTİ YAPILIYOR

Ekipler risk ölçümü için binalardan karot makinası yardımı ile silindir şeklinde alınan beton numuneleri deney için keserek,  basınç deneyine tabi tutuyor.

Böylelikle betonun dayanıklılığını tespit ediyorlar.

Elazığ'da binalardan kolon örnekleri alınıyor

BİNALARIN AYAKTA DURMASI MUCİZE

Ekiplerin  yapmış olduğu karot testine göre, binaların hala ayakta durması sürpriz oldu.

Habertürk muhabirinin, ekiplerce kesilmiş bir numuneyi eliyle bile parçalayabilmesi, binaların rahatlıkla yıkılabilir olduğunu gözler önüne serdi.

Elazığ'da binalardan kolon örnekleri alınıyor İZLE

İlginizi Çekebilir
Erdoğan'dan deprem bölgesine 10 milyon lira daha ödenek
Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi
Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotunun durumu ciddi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tandem uçuş sırasında meydana gelen kazada, yamaç paraşütünün pilotu yaralandı.
Boğaz hatları 24 saat hizmet verecek
Meclis kararı sonrası Boğaz hatlarının 24 saat çalışacağı belirtildi.
Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 9 kişiden biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

407
İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

288
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

83
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

204
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

305
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

29
Taliban: ABD askeri uçağını vurduk

Taliban: ABD askeri uçağını vurduk

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir