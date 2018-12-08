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Elazığ'da bir doktor, öğrenci evinde öldürüldü

Olayla ilgili bir tıp fakültesi öğrencisi ile kadın pratisyen hekim gözaltına alındı

AA | 08.12.2018 - 23:10..
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Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Mustafa Girgin (35), Nail Bey Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında bulunan öğrenci evine geldi.

Elazığ'da bir doktor, öğrenci evinde öldürüldü

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, DOKTOR BIÇAKLANDI

Burada doktor ile evdeki öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olay sırasında doktor bıçaklandı.

Bağrışmaları duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede doktor Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da bir doktor, öğrenci evinde öldürüldü

BİR ÖĞRENCİ VE PRATİSYEN HEKİM GÖZALTINDA

Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, tıp fakültesi öğrencisi F.A. ile pratisyen hekim Ç.G.B'yi gözaltına aldı.

Elazığ'da bir doktor, öğrenci evinde öldürüldü

"ARKADAŞIMI RAHATSIZ EDİYORDU"

F.A'nın öğrenci evine çağırdığı Girgin'i, arkadaşı Ç.G.B'yi rahatsız ettiği için öldürdüğü ileri sürüldü.

Girgin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şahsım ve üniversitem adına, merhum Doç. Dr. Mustafa Girgin’e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm Fırat Üniversitesi ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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