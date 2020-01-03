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Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

Alacak verecek meselesi yüzünden iş yerinin sahibini vuran şüpheli Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 03.01.2020 - 13:21..
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Elazığ'da, E.A.'nın tütüncü dükkanına gelen Z.T.,  alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkardı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, Z.T. yanında bulunan tabanca ile E.A.'yı 2 yerinden vurup kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Polisin çevrede yaptığı çalışma sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı.  Yakalanan şüpheliden olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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