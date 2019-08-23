Elazığ'da çıkan kürekli kavgada 1 kişi yaralandı

Yahya Kemal Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaat işçileri ve öğrenciler arasında tartışma çıktı.

ÖĞRENCİNİN BAŞINA KÜREKLE VURDU

Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Eline kürek alan bir inşaat işçisi, kavgaya karışan öğrencilerden birinin başına kürekle vurdu.

Kavga ettiği öğrencinin kafasına kürekle vurdu VİDEO



ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken durumun iyi olduğu bildirildi.

O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.