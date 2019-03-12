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Elazığ’da çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi

Elazığ'da kaçakçılık şebekesini emniyet çökertti.

İHA | 12.03.2019 - 22:28..
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Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada çok miktarda kaça ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Elazığ’da çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Polisin yaptığı çalışma sırasında kent merkezinde şüpheli görülen ticari bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 362 kilogram çay, bin karton makaron, 6 bin 400 paket sigara filtresi, 14 bin adetin üzerinde tabacco ibareli sigara konulan boş karton, 240 paket sigara sarma kağıdı, 430 adet tütün tabakası, 170 adet makaron doldurma makinası ve 90 adet plastik sigara kutusu ele geçirildi.

Kaçak malzemelerle yakalan araç sürücü polis tarafından gözaltına alındı.


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