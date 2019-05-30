Kadir Gecesi'nde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık

1 Filipinler'de diploma almanın şartı: Ağaç dikmek Ülkede öğrenciler, diploma alabilmek için en az 10 ağaç dikmek zorunda kalacak.

2 ODTÜ'nün havasını suyunu pazarlayan zihni sinirler Üniversitenin toprağını satıyorlar, öğrenciler bunun için de eylem yapacaklar mı?

3 Üniformalar neden hakî renk oldu Asırlar boyunca devletler, ordularını “rengarenk” denilebilecek bir çeşitlilikte giydirdiler. Günümüzdeki en yaygın askerî kıyafet olan hâkî renkli üniformaların geçmişi ise fazla uzağa gitmiyor.

4 Elazığ'da dağ keçisi okula girdi Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunma altında olan dağ keçilerinden biri, Elazığ’ın merkezine kadar gelerek bir okulda bir süre koşturup ayrıldı.

5 Minik Zeynep'e çarpan sürücü serbest kaldı Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e çarpan ehliyetsiz sürücü Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Bayramda 6 milyar liralık tatil yapılacak Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak.