Önceki gün merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Adliye Sarayı üzerinde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi’nde, ilginç bir olay yaşandı. Akşam üzeri nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen dağ keçisi, okulun bulunduğu bölgeye geldi.
DAĞ KEÇİSİ OKULDA
Okulun bahçesine giren ve bir süre koşturan dağ keçisi, ardından gözden hızla kapıdan çıkarak kayboldu.
O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ'da dağ keçisi okula girdi