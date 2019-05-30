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Elazığ'da dağ keçisi okula girdi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunma altında olan dağ keçilerinden biri, Elazığ’ın merkezine kadar gelerek bir okulda bir süre koşturup ayrıldı.

İHA | 30.05.2019 - 15:51..
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Önceki gün merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Adliye Sarayı üzerinde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi’nde, ilginç bir olay yaşandı. Akşam üzeri nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen dağ keçisi, okulun bulunduğu bölgeye geldi.

DAĞ KEÇİSİ OKULDA

Okulun bahçesine giren ve bir süre koşturan dağ keçisi, ardından gözden hızla kapıdan çıkarak kayboldu.

O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da dağ keçisi okula girdi

Elazığ'da dağ keçisi okula girdi

Elazığ'da dağ keçisi okula girdi

Elazığ'da dağ keçisi okula girdi

Elazığ'da dağ keçisi okula girdi

Elazığ'da dağ keçisi okula girdi

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