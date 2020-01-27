Elazığ'da deprem anında yaşanan panik

Geçtiğimiz cuma akşamı yaşadığımız Elazığ'ın Sivrice merkez üslü 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye kenetlendi ve çalışmalarını sürdürüyor.

41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yoğun çabalarla 45 vatandaşımızın da enkaz altından canlı çıkarıldığı deprem, büyük korkuya neden oldu.

Depremin yaşattığı panik güvenlik kamerasında VİDEO

DEPREME SOKAKTA YAKALANDILAR

Elazığ ve Malatya başta olmak üzere birçok şehrimizde hissedilen depremde, binlerce insanımız panik yaşadı. Depremin erken saatlerde meydana gelmesi nedeniyle vatandaşlar, iş yerlerinde ve sokaklardaydı.

Deprem anında panik yaşayan vatandaşlarımızın görüntüleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Büyük panik yaşanan yerlerden biri de Elazığ'da merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'ydi.