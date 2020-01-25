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Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Fatma Yıldız ile oğlu Doruk Abbas Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 25.01.2020 - 14:34..
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Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan depremde, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazından, Fatma Yıldız ile oğlu Doruk Abbas'ın cansız bedeni çıkarıldı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Depremde hayatını kaybeden 31 yaşındaki anne ve 2 yaşındaki oğlunun cenazesi bugün Mevlana Camisi'ne getirildi.

Burada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ak Parti Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlulları ile çok sayıda kişi katıldı.

Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi


SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Elazığ Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi


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