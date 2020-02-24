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Elazığ'da eğitim başladı

Elazığ'da 126 bin 276 öğrenci deprem nedeniyle verilen 3 hafta aranın ardından bugün ders başı yaptı.

AA | 24.02.2020 - 08:44..
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Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci için ilk ders zili çaldı.

YENİ OKULLAR YAPILACAK

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek.

Elazığ'da eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti.

Elazığ'da eğitim başladı

Elazığ'da eğitim başladı

Elazığ'da eğitim başladı

Elazığ'da eğitim başladı

Elazığ'da eğitim başladı

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