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Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

Kent merkezi ve Sivrice ilçesinde depremzedelerin geçici barınması için 4 bin 790 konteynerin kurulacağı 5 alanda faaliyetler aralıksız sürüyor

AA | 18.02.2020 - 17:50..
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Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

Mustafa Paşa, Sürsürü ve Abdullah Paşa mahalleleri ile Sivrice ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, hasarlı binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetleri hummalı şekilde yürütülüyor.

Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

TÜM YARALARA SARILIYOR

İş makineleriyle ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken, bölgede can ve mal kaybı oluşmaması için güvenlik güçleri yoğun önlem alıyor. Yıkım öncesi kontrollü şekilde binalara girişlerine izin verilen aileler, evlerindeki eşyalarını alıyor.
Başta Türk Kızılay ve AFAD olmak üzere ilgili kuruluşlar, depremzedelerin yaralarının sarılması için bölgede çalışma yapıyor.

Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

DOĞU KENTE 700'ÜN ÜSTÜNDE KONTEYNER

Depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 790 konteynerin yer alacağı konteyner kent oluşturuluyor.

Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerin yer alacağı alanda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla aralıksız süren çalışmalarda, 10 günde 700'ü aşkın konteynerin kurulumu tamamlandı

Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

Elazığ'da depremzedeler için konteyner kent

Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor VİDEO

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