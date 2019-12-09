Elazığ'da bulunan Küllük köyünde, 4 gün önce yoğun kar yağışından dolayı elektrik direklerinin bazıları devrildi, bazıları da zarar görerek yan yattı.

Direklerin devrilmesiyle Küllük köyü ile köye bağlı Konacık, Metuşağı ve Halilağa mezraları elektriksiz kaldı.

SÜT SAĞIMI İÇİN JENERATÖR ALDILAR

Direklerin devrilmesi sonucu 300 hane elektriksiz kalırken, mağdur olan köy sakinleri ise besledikleri hayvanların süt sağımını yapabilmek için jeneratör aldı.

Elazığ'da direkler devrildi, köy elektriksiz kaldı ViDEO

''YETKİLİLER İŞLEM YAPMADI''

Köyde 4 gündür elektriklerin kesik olduğunu belirten Küllük Camii İmamı Yusuf Kartal, “Ben burada 20 seneye yakın hizmet veriyorum. 20 yılda 2 defa böyle oldu. 10 tane direk yerde devrilmiş vaziyette. Yetkiler geldiler fotoğraf çektiler ama bir işlem yapılmadı. En azından bazı yerlere elektrik verilseydi iyi olurdu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla jeneratör aldılar hayvanlarını sağma makinesi ile sağıyorlar.” dedi.

''YARDIM İSTİYORUZ''

Karın yağmasından dolayı direklerin devrildiğini ve tellerin koptuğunu dile getiren köy sakinlerinden Vedat Bulut, “Köyün bütün elektrikleri yok. İnekleri sağamadık, ondan dolayı gidip jeneratör aldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Arıyoruz ama gelen yok, kimse ilgilenmiyor. Bu köyde komple elektrik yok. Aşağı köylerde var ama onlar da bize uzak.” diye konuştu.

''HAYVANLARI SAĞAMADIK''

Direklerin devrilmesinden dolayı elektrik ile suyun olmadığını belirten Ömer Bulut ise “Direkler düştü çatıların üzerine, neredeyse evimiz yanacaktı. Teller halen daha çatının üzerinde, ilgilileri 50 defa aradık ama kimse gelmedi. Hayvanlarımız için mecburen gidip jeneratör aldık.” ifadelerini kullandı.