taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.616
Euro
6.2561
Altın
1515.78
Borsa
99405.03
Gram Altın
273.992

Elazığ'da eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu

Eşiyle tartışan jandarma yüzbaşı beylik tabancası ile kendini vurdu, ağır yaralandı.

İHA | 14.08.2019 - 22:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'da belli olmayan bir nedenle eşiyle tartışan Cezaevi Koruma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı S.Ö., tartışmadan sonra beylik tabancasıyla kafasına bir el ateş etti.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma yüzbaşı ambulansla ilk önce Medical Park Hastanesine kaldırıldı. Yüzbaşı daha sonra da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yüzbaşı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği, eşinin de sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan

İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan

63
Kırmızı ete yüzde 20 zam geliyor

Kırmızı ete yüzde 20 zam geliyor

552
Kendall Jenner ilginç pantolonu

Kendall Jenner ilginç pantolonu

62
Galatasaray Nzonzi transferini bitirdi

Galatasaray Nzonzi transferini bitirdi

105
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

107
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı

151
Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir