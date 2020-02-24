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Elazığ’da ev yangını

Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 24.02.2020 - 05:47..
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Merkeze bağlı Rizaiye Mahallesi Şereftan sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında, yabancı uyruklu Ries Muhammed ve ailesinin yaşadığı evde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Elazığ’da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi -1

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek evde çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ’da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi -2

EVİ YANDI, CEP TELEFONU KURTULDU

Yangın sonrası bir itfaiye eri, yanan evden sağlam bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Telefonun sahibi genç ise yanan evinden zarar görmeden çıkarılan telefonu için itfaiye erine teşekkür etti.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için ekipler inceleme yaptı.

Elazığ’da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi -3

Elazığ’da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi -4

Elazığ’da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi -5

Elazığ’da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi -6

Elazığ’da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi -7

Elazığ’da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi -8

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