taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9541
Euro
6.6549
Altın
1529.74
Borsa
115932.05
Gram Altın
292.979
Bitcoin
41604.33

Elazığ'da ev yapımı konserveden 6 kişi zehirlendi

Ev yapımı semizotu konservesini yedikten sonra zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi, yoğun bakıma alındı.

DHA | 03.01.2020 - 01:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahipleri ile misafirliğe gelenler, ev yapımı semizotu konservesini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Elazığ'da ev yapımı konserveden 6 kişi zehirlendi

6 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı.

Elazığ'da ev yapımı konserveden 6 kişi zehirlendi

5 YAŞINDAKİ ASLIHAN'ıN DURUMU AĞIR

İlk belirlemelere göre ailenin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendikleri tahmin ediliyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan 6 kişiden 5 yaşındaki Aslıhan'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Elazığ'da ev yapımı konserveden 6 kişi zehirlendi

Elazığ'da ev yapımı konserveden 6 kişi zehirlendi

İlginizi Çekebilir
Sigara paketlerinde tek tip modeli
Sigara paketlerinin üzerindeki fotoğraflar, sigara içenleri düşündürecek cinsten.
Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi yapıldı
Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV, mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışınsa ise yüzde 1'e indirildi.
Amerika'dan Türkiye'ye Libya tepkisi
Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardığı belirtildi.
Fransa'nın tarihinde bir rekor: En uzun grev
Macron başkanlık koltuğuna oturduğu günden bugüne Fransızlar, eylem ve grev için sokakları karıştırdı. Son grevler ise ülke tarihinin en uzun grevleri olarak tarihe geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Balıkesir'de Bizans sikkelerini satan zanlıya suçüstü

Balıkesir'de Bizans sikkelerini satan zanlıya suçüstü

5
Rusya’da doğalgaz patlaması: 50 kişi tahliye edildi

Rusya’da doğalgaz patlaması: 50 kişi tahliye edildi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir