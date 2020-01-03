Elazığ'da ev yapımı konserveden 6 kişi zehirlendi

Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahipleri ile misafirliğe gelenler, ev yapımı semizotu konservesini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

6 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı.

5 YAŞINDAKİ ASLIHAN'ıN DURUMU AĞIR

İlk belirlemelere göre ailenin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendikleri tahmin ediliyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan 6 kişiden 5 yaşındaki Aslıhan'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.