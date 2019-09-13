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Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

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Polislerden dayak yedi savcılık soruşturma başlattı

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Hamile oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesine darp kamerada

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YPG'ye ABD tarafından arazi eğitimi

1 Tutuklu 5 Cumhuriyet gazetesi yazarı serbest kaldı Yargıtay kararının ardından beş eski Cumhuriyet çalışanı tahliye edildi

2 Elazığ’da feci kaza: 2 ölü Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

3 Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında erkek cesedi bulundu Çıkan yangında bir erkek şahsın cansız bedenine rastlandı. Yangına müdahale anında gerçekleştirilen çalışmada rastlanan cansız erkek bedeninin kimliği yapılacak olan otopsi çalışması ile belli olacak.

4 Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza İlde, yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen 20 yayaya bir saat içerisinde toplamda 2 bin 160 TL para cezası kesildi.

5 İzmir'de, yolcu otobüsü yandı Şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 37 yolcu tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

6 G.Saray'dan Başakşehir'e: Daha yeterli tarihiniz yok Başakşehir, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ceza almasını yayınlayınca, sarı kırmızılı kulüpten sert tepki geldi.