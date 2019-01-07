Elazığ’da FETÖ’den 5 tutuklama

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni transfer Burak Yılmaz'ın Süper Ligi iyi tanıdığını ve takıma çok katkısı olacağını söyledi.

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Trump'tan Suriye açıklaması

Trump: Hem DEAŞ ile mücadele edip hem de uygun bir şekilde çekileceğiz."