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Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Hazar Gölü manzarasına sahip Hazarbaba Kayak Merkezine hafta sonu dolayısıyla ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi

AA | 12.01.2020 - 15:48..
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezinde sezon açıldı.

Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Doğu Anadolu'da kış turizminin vazgeçilmez lokasyonları arasında yer alan kent merkezine 50 kilometre mesafede bulunan, bin 300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip merkeze hafta sonu dolayısıyla çevre il ve ilçeden çok sayıda kişi geldi.

Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Eğitmenler kayak öğrenmek isteyenlere kurs verirken, kaymayı bilmeyenlerin bazıları ise kızakla eğlenceli zaman geçirdi.

Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ İl Özel İdaresince işletilen kayak merkezinde halka en iyi hizmeti verebilmek için mevcut imkanları bu yıl daha da geliştirdiklerini belirtti.

Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Yapılacak yeni düzenlemeler ile Hazarbaba Kayak Merkezi'nin turizmde hak ettiği değeri bulacağını vurgulayan Kaldırım, "Burası kayak merkezi olarak dünyanın en güzel kayak merkezlerinden birisi, çift göl manzaralı, önde Hazar Gölü arkada Keban Baraj Gölü var. Böyle bir kayak merkezi dünyanın başka bir yerinde görmek mümkün değil. Kar kalitesi ve sezon uzunluğu çok iyi." ifadesini kullandı.

Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLACAK

Hazar Gölü ve çevresinin mevcut turizm imkanları ile her yıl 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladığını belirten Kaldırım, kayak merkezini geliştirmek için yurt dışındaki firmalarla temasa geçtiklerini kaydetti.

Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

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