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Elazığ'da hakimiyetini kaybedip petrol istasyonuna çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil petrol istasyonuna girip yakıt pompasına çarptı.

İHA | 12.08.2019 - 19:01..
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Elazığ-Diyarbakır yolu Tekevler mevkiinde, M.N.E. idaresindeki 21 AAB 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

4 YARALI

Yoldan çıkan otomobil bir petrol istasyonuna girerek pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru fırlarken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da hakimiyetini kaybedip petrol istasyonuna çarptı

Elazığ'da hakimiyetini kaybedip petrol istasyonuna çarptı

Elazığ'da hakimiyetini kaybedip petrol istasyonuna çarptı

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