Elazığ'da hakimiyetini kaybedip petrol istasyonuna çarptı

Hükümet ve Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

Hükümet ile Türk-İş zamda anlaştı

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Biga'da orman yangını çıktı

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.