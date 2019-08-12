Elazığ'da hakimiyetini kaybedip petrol istasyonuna çarptı

Elazığ-Diyarbakır yolu Tekevler mevkiinde, M.N.E. idaresindeki 21 AAB 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
4 YARALI
Yoldan çıkan otomobil bir petrol istasyonuna girerek pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru fırlarken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.