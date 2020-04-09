Elazığ'da hurdacıya kesilen korona cezası iptal edildi

1 Fatih sondaj gemisi İstanbul'da "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.

2 Sanal dünyadaki dolandırıcılar için alınabilecek önlemler Koronavirüs nedeniyle evde eğitim, bankacılık ve video konferans uygulamalarını daha çok kullanan vatandaşların, sanal dolandırıcılık mağduru olmamaları için güvenlik önlemlerini almaları gerekiyor.

3 Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç’ı ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın’ diyerek istismar eden zanlı, 10 yıl hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

4 Polis, 2 ay önce bağlanan aracını evine getirdi Bursa'da iki ay önce 65 yaş üstü vatandaşın aracını trafikten men eden polis ekipleri, cezayı ödeyen vatandaşın dışarıya çıkmaması için bağlanan aracını evine kadar getirdi.

5 KYK borçlarına 1 yıl erteleme torba yasada KYK borçları hakkında çalışmalar , Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devam ediyor.

6 Everton, Everton'ın peşinde İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Gremio forması giyen Everton Sousa Soares'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.