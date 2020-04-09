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Elazığ'da hurdacıya kesilen korona cezası iptal edildi

Korona nedeniyle kuralları ihlal ettiği için toplam 5 bin 606 lira ceza kesilen hurdacının cezası iptal edilirken, Valilik tarafından yardım yapılacağı belirtildi.

İHA |
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Elazığ'da hurdacıya kesilen korona cezası iptal edildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediyor.

Emniyet güçleri ise kuralları ihlal edebilecek kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

KORONA NEDENİYLE HURDACIYA CEZA

Elazığ'da polis ekipleri, Güney Çevre Yolu’nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini taşıyan A.K.’yi durdurdu.

Kontrolleri sağlanan hurdacıya; yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5’inci maddesi gereği koronavirüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak, 3 bin 150 TL daha para cezası kesildi.

Elazığ'da hurdacıya kesilen korona cezası iptal edildi ViDEO

HURDACININ CEZASI İPTAL EDİLDİ

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, durumu öğrenince toplam 5 bin 606 TL para cezası kesilen kişinin cezasını iptal etti.

Öte yandan Vali Kaldırım, şahsın evde kalması konusunda uyarıldığını, mağduriyetleri durumunda ise kendilerine valilik tarafında yardım yapılacağını belirtti.

Elazığ'da hurdacıya kesilen korona cezası iptal edildi

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