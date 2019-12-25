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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kazada bir trafonun devrilmesi sebebiyle bazım yerlerde geçici süre elektrik kesintisi yaşandı.

İHA | 25.12.2019 - 01:00..
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Elazığ Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde, 23 AN 096 plakalı otomobil ile 23 BR 954 plakalı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafo devrilirken, mahallenin bazı bölgeleri geçici süreyle elektriksiz kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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