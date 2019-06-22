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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Deniz Çelik (10) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

DHA | 22.06.2019 - 06:49..
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Karakoçan ilçesi Çayırgülü köyü mevkiinde, Murat Çelik yönetimindeki 44 BM 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen 62 AK 212 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki otomobildeki 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

10 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Deniz Çelik, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çelik'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

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