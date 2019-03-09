taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Elazığ'da kaçak içki deposuna operasyon

Elazığ polisinin bir araç ve depoya düzenlendiği baskında sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, sahte bandroller ve 664 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İHA | 09.03.2019 - 20:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alkol satışı yapan bazı bayilerin gümrük kaçağı ve sahte bandrollü kaçak içki sattığını tespit etti.

ELE GEÇİRİLENLER

Bunun üzerine polis, tespit edilen bir araca operasyonda düzenlendi. Araçta yapılan aramada 11 adet boş alkol şişesi, 3 litre etil alkol, 1 adet 5 litrelik su şişesi içerisinde kaçak viski, 1 adet 35 CL viski, 2 adet şurup şişesi içerisinde alkol yapımında kullanılan madde olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alınmasının ardından şahsın kaçak üretim yaptığı depo da belirlendi. Depoya baskın yapan polis, 664 adet gümrük kaçağı ve sahte bandrol olduğu değerlendirilen içki, gümrük kaçağı 10 litrelik bidon içerisinde 9 litre viski, 1 litre etil alkol, 29 adet yabancı menşeili sahte bandrol ve 17 adet TAPDK ibareli sahte bandrolü buldu.

Depo mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Elazığ'da kaçak içki deposuna operasyon

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı

Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı

876
Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

216
Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

447
Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

265
Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

85
HDP'li vekiller polise saldırdı

HDP'li vekiller polise saldırdı

223
10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir