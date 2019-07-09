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Elazığ'da kaçak kazı yapanlar drone'lara yakalandı

Elazığ'da bir köy evinin avlusunda kaçak kazı yaparken jandarmaya ait drone ile tespit edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

AA | 09.07.2019 - 08:50..
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Tadım köyü civarında kaçakçılık ve uyuşturucu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik drone yardımıyla arazi taraması gerçekleştirdi.

Elazığ'da kaçak kazı yapanlar drone'lara yakalandı

4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

Yapılan kontrollerde bir evin avlusunda define amaçlı kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler, alanı fiziki takibe alarak 4 şüpheliyi kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada tarihi değeri olan küp, 40 metre elektrik kablosu, manivela, kazma, kürek ve kazı alanında biriken suyu tahliye etmek amacıyla kullanılan dalgıç pompa ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da kaçak kazı yapanlar drone'lara yakalandı VİDEO

Elazığ'da kaçak kazı yapanlar drone'lara yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yapanlar drone'lara yakalandı


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