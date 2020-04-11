taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Elazığ'da kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı

Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi toplayan kamyonetteki malzemeler yanmaya başladı. Sürücü caddeye boşaltma yaparak aracı yanmaktan kurtardı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'da kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı

Elazığ'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Gazi Caddesi'nde seyir halinde olan geri dönüşüm malzemeleri toplayan kamyonetin arka kısmında yangın çıktı.

MALZEMELERİ CADDEYE BOŞALTTI

Kutuların alev alev yanmaya başladığını fark eden sürücü aracı durdurup malzemeleri caddeye boşalttı.

Bu sayede aracın yanmasına engel olunurken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, cadde üstünde yanan kutuları söndürdü. Yangının nedeninin belli olmadığı öğrenildi.

Elazığ'da kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı VİDEO

Elazığ'da kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
Yaşlı kadın güvercin beslemek için sokağa çıktı
Fatih'te sokağa çıkan 60 yaşındaki kadın polis ekiplerince uyarıldığı sırada, "Yasaktan haberim yoktu" diyerek kimliğini göstermeye çalıştı.
Edirne'de muhtar kurallara uymayanları hoparlörden uyardı
Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi köyünde vatandaşların köy sokaklarında gezmelerine devam etmelerine isyan eden köy muhtarı son çareyi caminin hoparlöründen sitem etmekte buldu.
PKK'lı teröristin cenazesi annesine teslim edildi
Tunceli'de gömülü bulunduğu yerden çıkarılan teröriste ait cenazenin, Diyarbakır'da yaşayan ailesine adliyede teslim edildiği ortaya çıktı.
İletişim Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına kamu spotu
İletişim Başkanlığı, koronavirüs salgını ile mücadelede sağlık personelinin özverili çalışmalarına ilişkin kamu spotu hazırladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
963
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
494
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
507
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
492
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
190
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
202
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir