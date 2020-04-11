Elazığ'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Gazi Caddesi'nde seyir halinde olan geri dönüşüm malzemeleri toplayan kamyonetin arka kısmında yangın çıktı.
MALZEMELERİ CADDEYE BOŞALTTI
Kutuların alev alev yanmaya başladığını fark eden sürücü aracı durdurup malzemeleri caddeye boşalttı.
Bu sayede aracın yanmasına engel olunurken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, cadde üstünde yanan kutuları söndürdü. Yangının nedeninin belli olmadığı öğrenildi.
Elazığ'da kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı VİDEO