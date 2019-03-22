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Elazığ'da karakola taciz ateşi: 1 asker yaralandı

Diyarbakır'daki operasyonda sıkışan teröristler kaçtıkları bölgede bir karakola saldırmaya kalktı.

İHA | 22.03.2019 - 14:16..
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında Elazığ'a yakın bir bölgede güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyona başladı.

Operasyon bölgesinde sıkıştığı tahmin edilen teröristler, Diyarbakır'a sınır olan Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşinde 1 asker yaralandı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Diyarbakır'a götürüldü. Bölgede teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Elazığ'da karakola taciz ateşi: 1 asker yaralandı

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