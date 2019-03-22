1 Elazığ'da karakola taciz ateşi: 1 asker yaralandı Diyarbakır'daki operasyonda sıkışan teröristler kaçtıkları bölgede bir karakola saldırmaya kalktı.

2 Trump:Çin'le ticaret anlaşması büyük olasılıkla yapılacak ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'le ticaret müzakerelerinin ilerlediğini ve nihai anlaşmanın "büyük olasılıkla yapılacağını" belirtti.

3 Soydukları 2 eczaneden çocuk bezi çaldılar Bingöl’ün Solhan ilçesinde iki farklı eczaneyi soyan aynı şahıslar 5 bin 700 TL ile çocuk bezi ve maması da çaldı.

4 Gana’da can pazarı: 60 ölü Afrika kıtasının batısında yer alan Gana’da iki otobüsün kafa kafaya çarpmasıyla meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti.

5 Gezici araştırmanın son anketi Yerel seçimlere 9 gün kala anket yayınlayan Gezici araştırmaya göre CHP Ankara'yı, AK Parti de İstanbul'u az bir farkla kazanacak.

6 AB: Golan tepelerinde İsrail egemenliğini tanımıyoruz Avrupa Birliği; Golan Tepeleri'ne ilişkin önemli bir açıklama yaptı.